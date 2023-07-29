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В Азербайджане воздух прогреется до 31 градуса

В Азербайджане воздух прогреется до 31 градуса В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
29 июля 2023 г. 13:06
В Азербайджане воздух прогреется до 31 градуса

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и вечером в некоторых частях полуострова вероятны дожди. Периодически усиливающийся северо-западный ветер в дневное время сменится умеренным северо-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 26-31° тепла.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых горных и предгорных районах ожидаются дожди, временами интенсивные, возможны грозы. Ночью и утром в горных районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью 20-24°, днем 26-31° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 17-22° тепла.

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