В Азербайджане воздух прогреется до 30 градусов

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 14 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром в некоторых местах есть вероятность кратковременных осадков. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 14-17, днем 22-27 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 15-17, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 763 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков, однако утром и днем в некоторых местах возможны дожди. На отдельных территориях есть вероятность ливня, возможны грозы и град. Ночью и утром на отдельных территориях будет туман, прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 14-18, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью будет 8-12, днем 15-20 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые 14-15 мая на Абшеронском полуострове комфортные температурные условия будут благоприятны для метеочувствительных людей.