В Азербайджане воздух прогреется до 29 градусов

В Баку и на Абшеронском полуострове 11 октября ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 11 октября ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-19°, днем - 22-24° тепла, в Баку ночью - 17-19°, днем - 22-24° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 50-60%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых северных и восточных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди, местами не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер, который местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем - 24-29° тепла, в горах ночью - 3-7°, днем - 11-16° тепла.