В Азербайджане восстановят 344 гектара земель лесного фонда

В Азербайджане проводятся широкомасштабные мероприятия по лесоразведению и лесовосстановлению.

В Азербайджане проводятся широкомасштабные мероприятия по лесоразведению и лесовосстановлению.

Об этом Report сообщил представитель Службы развития лесов Вахид Фарзалиев.

По его словам, при лесоразведении важно выбирать растения, соответствующие почвенно-климатическим условиям местности и рельефу местности: "В последние годы в большинстве стран мира предпочтение отдается не монокультурным, а смешанным насаждениям. Это связано с тем, что почвозащитные, водосберегающие и эстетические свойства смешанных насаждений достаточно высоки”.

Представитель службы рассказал, что весной планируется провести лесовосстановительные работы на 344 гектарах земель лесного фонда, высадить в соответствии с климатическими условиями каждого региона более 700 000 деревьев, посеять более 6 тонн семян.

Отметим, что 21 марта - “Международный день лесов”.