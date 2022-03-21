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В Азербайджане восстановят 344 гектара земель лесного фонда

В Азербайджане восстановят 344 гектара земель лесного фонда В Азербайджане проводятся широкомасштабные мероприятия по лесоразведению и лесовосстановлению.
Экология
21 марта 2022 г. 10:40
В Азербайджане восстановят 344 гектара земель лесного фонда

В Азербайджане проводятся широкомасштабные мероприятия по лесоразведению и лесовосстановлению.

Об этом Report сообщил представитель Службы развития лесов Вахид Фарзалиев.

По его словам, при лесоразведении важно выбирать растения, соответствующие почвенно-климатическим условиям местности и рельефу местности: "В последние годы в большинстве стран мира предпочтение отдается не монокультурным, а смешанным насаждениям. Это связано с тем, что почвозащитные, водосберегающие и эстетические свойства смешанных насаждений достаточно высоки”.

Представитель службы рассказал, что весной планируется провести лесовосстановительные работы на 344 гектарах земель лесного фонда, высадить в соответствии с климатическими условиями каждого региона более 700 000 деревьев, посеять более 6 тонн семян.

Отметим, что 21 марта - “Международный день лесов”.

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Версия на азербайджанском языке Xidmət rəsmisi: "344 hektar meşə fondu torpağında bərpa işləri aparılacaq"

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