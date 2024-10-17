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В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое и оранжевое предупреждение

В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое и оранжевое предупреждение 15:23
Экология
17 октября 2024 г. 15:52
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое и оранжевое предупреждение

Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана объявила желтое и оранжевое предупреждение в связи с ожидаемыми в некоторых регионах республики 17-19 октября ветреными погодными условиями.

Как сообщили Report в службе, согласно желтому предупреждению, в Нахчыване, Шаруре, Садараке, Кянгярли, Шахбузе, Бабеке, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Самухе, Дашкесане, Гяндже, Зардабе, Агдаше, Уджаре, Гёйчае, Кяльбаджаре, Лачыне, Джебраиле, Агдаме, Агджабеди, Нефтчале, Гобустане, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Джалилабаде, Гёйгеле, Исмаиллы, Балакяне, Гахе, Огузе, Габале, Шеки, Загатале, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Гусаре, Шахдаге временами будет дуть западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

Согласно оранжевому предупреждению, в Мингячевире, Геранбое, Нафталане, Барде, Тертере, Евлахе временами ожидается западный ветер, порывы ветра будут достигать 20,8-28,4 м/с.

18-19 октября в Баку и на Абшеронском полуострове, согласно оранжевому предупреждению, ожидается северо-западный ветер с порывами 20,8-28,4 м/с.

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Версия на азербайджанском языке Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib

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