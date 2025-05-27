В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое и оранжевое предупреждение

15:39

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое и оранжевое предупреждение в связи с ветреной погодой в регионах Азербайджана.

Как сообщили Report в службе, 28-29 мая в Нахчыванской АР, Кельбаджаре, Лачыне, Джебраиле, Зангилане, Физули, Нафталане, Геранбое, Мингячевире, Гяндже, Шамкире, Товузе, Агстафе, Газахе, Гёйгеле, Самухе, Дашкесане, Гедабее, Евлахе, Барде, Тертере, Гаджигабуле, Гобустане, Сабирабаде, Сальяне, Нефтчале, Билясуваре, Лерике, Ярдымлы, Джалилабаде, Губе, Хызы, Сиязани будет дуть восточный ветер со скоростью 13.9-20.7 м/с.

В Хачмазе, Гусаре и Шабране восточный ветер усилится до 20.8-28.4 м/с.