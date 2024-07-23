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В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение

В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое предупреждение в связи с ожидающимся днем 24 июля в Баку и на Абшеронском полуострове северо-западным ветром, порывы которого будут достигать13,9-20,7 м/с.
Экология
23 июля 2024 г. 16:55
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое предупреждение в связи с ожидающимся днем 24 июля в Баку и на Абшеронском полуострове северо-западным ветром, порывы которого будут достигать 13,9-20,7 м/с.

Об этом Report сообщили в Службе.

По данным синоптиков, 24-26 июля в Барде, Тертере, Мингячевире, Нафталане, Агстафе, Гяндже, Товузе, Гёранбое, Агдаме, Физули, Зардабе, Нефтчале, Сабирабаде, Гёйчае, Шахбузе, Нахчыване, Ордубаде, Джульфе, Гобустане, Балакяне, Загатале, Шеки будет преобладать восточный ветер с порывами до 13,9-20,7 м/с.

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