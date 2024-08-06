В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение

7-8 августа в Баку и на Абшеронском полуострове объявлено желтое предупреждение в связи с ожидаемым северо-западным ветром, порывы которого будут достигать 13,9-20,7 м/с.

7-8 августа в Баку и на Абшеронском полуострове объявлено желтое предупреждение в связи с ожидаемым северо-западным ветром, порывы которого будут достигать 13,9-20,7 м/с.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В соответствии с желтым предупреждением 7-8 августа в Барде, Тертере, Мингячевире, Нафталане, Агстафе, Гяндже, Геранбое, Дашкесане, Гёйгеле, Имишли, Бейлагане, Сабирабаде, Ширване, Сальяне, Саатлы, Билясуваре, Физули, Джебраиле, Джалилабаде, Ярдымлы, Лерике, Шахбузе, Ордубаде, Джульфе, Гобустане, Шабране, Хызы, Хачмазе, Сиязане, Нефтчале ожидается восточный ветер, скорость которого будет достигать 13,9-20,7 м/с.