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В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение

В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение 7-8 августа в Баку и на Абшеронском полуострове объявлено желтое предупреждение в связи с ожидаемым северо-западным ветром, порывы которого будут достигать 13,9-20,7 м/с.
Экология
6 августа 2024 г. 09:51
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение

7-8 августа в Баку и на Абшеронском полуострове объявлено желтое предупреждение в связи с ожидаемым северо-западным ветром, порывы которого будут достигать 13,9-20,7 м/с.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В соответствии с желтым предупреждением 7-8 августа в Барде, Тертере, Мингячевире, Нафталане, Агстафе, Гяндже, Геранбое, Дашкесане, Гёйгеле, Имишли, Бейлагане, Сабирабаде, Ширване, Сальяне, Саатлы, Билясуваре, Физули, Джебраиле, Джалилабаде, Ярдымлы, Лерике, Шахбузе, Ордубаде, Джульфе, Гобустане, Шабране, Хызы, Хачмазе, Сиязане, Нефтчале ожидается восточный ветер, скорость которого будет достигать 13,9-20,7 м/с.

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Версия на азербайджанском языке Küləkli hava ilə bağlı sarı xəbərdarlıq edilib

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