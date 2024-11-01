В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах объявлено желтое предупреждение в связи с ветреной погодой, ожидаемой 2 и 3 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах объявлено желтое предупреждение в связи с ветреной погодой, ожидаемой 2 и 3 ноября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, скорость юго-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове временами будет достигать 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.

В Гаджигабуле, Ширване, Гобустане, Мингячевире, Нафталане, Геранбое, Гяндже, Гёйгёле, Дашкесане ожидается порывистый западный ветер, скорость которого будет достигать 13,9-20,7 м/с.