В Азербайджане в соответствии с желтым предупреждением усилился восточный ветер

В Азербайджане восточный ветер усилился в соответствии с желтым уровнем опасности.

В Азербайджане восточный ветер усилился в соответствии с ранее объявленным желтым предупреждением.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Согласно информации на 11:00 воскресенья, восточный ветер в Гёйгёле усилился до 16 м/с, в Шахбузе - до 17 м/с.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 38 градусов тепла, в Нахчыванской АР - 38, в низменных районах - 40, в горных районах - 31 градус тепла.

В целом на территории страны наблюдалась ясная погода без осадков.