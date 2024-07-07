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В Азербайджане в соответствии с желтым предупреждением усилился восточный ветер

В Азербайджане в соответствии с желтым предупреждением усилился восточный ветер В Азербайджане восточный ветер усилился в соответствии с желтым уровнем опасности.
Экология
7 июля 2024 г. 12:44
В Азербайджане в соответствии с желтым предупреждением усилился восточный ветер

В Азербайджане восточный ветер усилился в соответствии с ранее объявленным желтым предупреждением.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Согласно информации на 11:00 воскресенья, восточный ветер в Гёйгёле усилился до 16 м/с, в Шахбузе - до 17 м/с.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 38 градусов тепла, в Нахчыванской АР - 38, в низменных районах - 40, в горных районах - 31 градус тепла.

В целом на территории страны наблюдалась ясная погода без осадков.

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