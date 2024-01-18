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В Азербайджане в прошлом году самая высокая температура была зафиксирована в Джульфе

В Азербайджане в прошлом году самая высокая температура была зафиксирована в Джульфе В Азербайджане в 2023 году самая высокая температура наблюдалась в городе Джульфе Нахчыванской Автономной Республики (43,2 градуса).
Экология
18 января 2024 г. 13:05
В Азербайджане в прошлом году самая высокая температура была зафиксирована в Джульфе

В Азербайджане в 2023 году самая высокая температура наблюдалась в городе Джульфе Нахчыванской Автономной Республики (43,2 градуса).

Об этом в ответ на запрос Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, в прошлом году самая высокая температура в столице - 41 градус - была зафиксирована в поселке Маштага Сабунчинского района.

Г.Мамедова также перечислила районы, где наблюдалось выше 40 градусов тепла: "В Зардабе в самый жаркий день было зафиксировано 42,8 градусов тепла, Шаруре - 42,7, Ордубаде - 42,6, Кюрдамире - 42,4, Нахчыване - 41,8, Агстафе - 40,9 градусов".

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda ən yüksək temperatur Culfada qeydə alınıb

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