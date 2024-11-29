В Азербайджане в декабре температура воздуха будет близка к климатической норме

В декабре этого года среднемесячная температура воздуха в Азербайджане будет близка к климатической норме.

В декабре этого года среднемесячная температура воздуха в Азербайджане будет близка к климатической норме.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Среднемесячное количество осадков будет в пределах климатической нормы, в отдельных местах немного превысит ее.

В первые дни декабря ожидаются осадки, местами интенсивного характера, в горных районах выпадет снег.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха будет в пределах нормы - 6-8 градусов тепла. Ночью температура воздуха составит 3-8, днем - 8-12 градусов тепла, в некоторые дни воздух прогреется до 13 градусов. Количество месячных осадков будет в пределах нормы (норма 24-34 мм), местами несколько выше.

Среднемесячная температура воздуха в Нахчыванской АР днем будет в пределах 0-3 градусов тепла. Ночью ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в некоторые дни - 7 градусов мороза, в горных районах - 9-11 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла. Количество месячных осадков будет в пределах климатической нормы (норма 14-35 мм).

В Ханкенди, Шуше, Геранбое, Ходжалы, Ходжавенде, Агдаме, а также Дашкесан-Гедабейском регионе среднемесячная температура воздуха днем будет на уровне 1-4 градуса тепла. Ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в некоторые дни - 4-8 градусов мороза, днем -3-8 градусов тепла, в отдельные дни - от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла. Объем месячных осадков в пределах климатической нормы (норма 19-30 мм).

В Восточном Зангезуре: Джебраильском, Кяльбаджарском, Губадлинском, Лачынском, Зангиланском районах среднемесячная температура воздуха будет в пределах 1-4 градуса тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в некоторые дни - 8-13 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла, в некоторые дни - 0-5 градусов мороза. Количество месячных осадков будет в пределах климатической нормы (норма 25-27 мм).

В Газахском, Гянджинском, Агстафинском, Шемкирском, Товузском, Джейранчельском, Тертерском, Физулинском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 2-5 градусов тепла, что близко к климатической норме. Ночью ожидается 1-6 градусов тепла, в некоторые дни - 0-5 градусов мороза, днем - 7-12 градусов тепла, в некоторые дни - 1-4 градуса тепла. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 13-32 мм).

В Балакянском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах среднемесячная температура воздуха будет в пределах 2-4 градусов тепла. Ночью ожидается 1-6 градусов тепла, в отдельные дни - 3-8 градусов мороза, в высокогорных районах - 12-17 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла, что близко к климатической норме. Объем месячных осадков несколько превысит климатическую норму (норма 24-48 мм).

В Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Мингячевирском, Бейлаганском, Сабирабадском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха будет в пределах нормы - 4-7 градусов тепла. Ночью температура воздуха составит 2-7 градусов тепла, в некоторые дни - 0-3 градуса мороза, днем - 8-13 градусов тепла. Объем месячных осадков будет в пределах климатической нормы (норма 19-32 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Билясуварском, Астаринском, Джалилабадском районах среднемесячная температура воздуха будет в пределах нормы - 4-7 градусов тепла. Ночью ожидается 2-7 градусов тепла, в некоторые дни - до 2 градусов мороза, в горах - 4-9 градусов мороза, днем - 7-12 градусов тепла, в некоторые дни - до 4 градусов тепла. Объем месячных осадков будет в пределах нормы (норма 45-106 мм).