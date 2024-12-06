В Азербайджане в ближайшие три дня ожидаются проливные дожди

В Баку и на некоторых территориях Абшеронского полуострова в ближайшие три дня, с сегодняшнего вечера до вечера 9 декабря, прогнозируются дожди.

В Баку и на некоторых территориях Абшеронского полуострова в ближайшие три дня, с сегодняшнего вечера до вечера 9 декабря, прогнозируются дожди.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, местами на полуострове ожидаются проливные дожди.

С завтрашнего вечера до вечера 9 декабря в ряде районов Азербайджана пройдут дожди. Ливневые осадки прогнозируются в Центральном Аране, Лянкяран-Астаре, Нагорном Ширване, Губа-Гусаре.

Уровень воды в реках этих районов может подняться из-за осадков.