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В Азербайджане в ближайшие два дня ожидается сильный ветер

В Азербайджане в ближайшие два дня ожидается сильный ветер 24 и 25 мая в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах объявлено желтое предупреждение в связи с сильным ветром.
Экология
23 мая 2025 г. 17:16
В Азербайджане в ближайшие два дня ожидается сильный ветер

24 и 25 мая в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах объявлено желтое предупреждение в связи с сильным ветром.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Джульфе, Ордубаде, Сиязане, Шабране, Хачмазе, Хызы, Гусаре, Гобустане, Нефтчале, Сальяне, Нафталане, Гяндже, Горанбое, Гёйгёле, Евлахе, Гаджигабуле, Дашкесане, Мингячевире и Шеки будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого будет достигать 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.

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