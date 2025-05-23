В Азербайджане в ближайшие два дня ожидается сильный ветер

24 и 25 мая в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах объявлено желтое предупреждение в связи с сильным ветром.

24 и 25 мая в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах объявлено желтое предупреждение в связи с сильным ветром.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Джульфе, Ордубаде, Сиязане, Шабране, Хачмазе, Хызы, Гусаре, Гобустане, Нефтчале, Сальяне, Нафталане, Гяндже, Горанбое, Гёйгёле, Евлахе, Гаджигабуле, Дашкесане, Мингячевире и Шеки будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого будет достигать 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.