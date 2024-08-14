В Азербайджане в ближайшие два дня ожидается повышение уровня воды в реках

15 августа в первой половине дня и 16 августа в течение всего дня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются периодические осадки.

15 августа в первой половине дня и 16 августа в течение всего дня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются периодические осадки.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Местами на полуострове возможны кратковременные ливни с грозами.

В районах Азербайджана с 15 по 17 августа днем местами ожидаются ливневые дожди с грозами. В отдельных местах (Карабах и Восточный Зангезур, Газах-Гянджа, Дашкесан-Гедабек, Балакен-Шеки, Горный Ширван, Губа-Гусар, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) прогнозируются интенсивные осадки, вероятен град.

Ожидается повышение уровня воды в реках, в связи с чем возможны кратковременные сели на некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа, а также в Лянкяран-Астаринском регионе.