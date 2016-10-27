Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане ужесточаются штрафы в связи с незаконной вырубкой лесов.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются изменения в ст. 253 Кодекса об административных правонарушениях.

Согласно законопроекту, за незаконную вырубку или уничтожение деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд, физические лица будут оштрафованы на сумму 2 тыс. манатов, должностные лица - на 4 тыс. манатов, а юридические лица - на сумму 25 тыс. манатов.

Помимо этого, за уничтожение или вырубку деревьев или кустарников, расположенных в охранных зонах автомобильных дорог или железных дорог, физические лица будут оштрафованы на сумму 2,5 тыс. манатов, должностные лица - на сумму 6 тыс. манатов, юридические лица - на сумму 40 тыс. манатов.

К статье 253 кодекса добавляется пункт 253.4. Согласно дополнению, за повреждение деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд, физические лица будут оштрафованы на сумму 100 манатов, должностные лица - на сумму 200 манатов, а юридические лица - на сумму 1000 манатов.