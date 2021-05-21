В Азербайджане увеличат штрафы за охоту на диких животных

"В Азербайджане будет увеличен размер штрафов за охоту на диких животных. Подготовлен документ о внесении изменений в соответствующее постановление Кабинета министров, утвержденное в 2004 году".

"В Азербайджане будет увеличен размер штрафов за охоту на диких животных. Подготовлен документ о внесении изменений в соответствующее постановление Кабинета министров, утвержденное в 2004 году".

Об этом Report сообщил начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.

Начальник службы отметил, что с тех пор произошли изменения в численности диких животных: "Некоторые виды были занесены в "Красную книгу". По этой причине размер штрафа должен быть увеличен. В среднем предполагается увеличить в 5-10 раз размер штрафа за охоту на диких животных. Документ в настоящее время находится на стадии согласования".

Представитель госслужбы отметил также, что готовится документ, касающийся изменений в законодательстве о рыболовстве. По словам Х.Ализаде это необходимо для более строгого осуществления охраны и контроля за ловлей рыбы.