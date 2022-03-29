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В Азербайджане установлены 10 сейсмостанций на территории грязевых вулканов

В Азербайджане установлены 10 сейсмостанций на территории грязевых вулканов Республиканский центр сейсмологической службы (РЦСС) в настоящее время сотрудничает с сейсмологическими центрами около 30 зарубежных стран.
Экология
29 марта 2022 г. 15:21
В Азербайджане установлены 10 сейсмостанций на территории грязевых вулканов

Республиканский центр сейсмологической службы (РЦСС) в настоящее время сотрудничает с сейсмологическими центрами около 30 зарубежных стран.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор РЦСС, член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Етирмишли.

Он отметил, что центр придает особое значение вопросам международного сотрудничества: "Это сотрудничество осуществляется как в рамках двусторонних, так и международных проектов. В прошлом году центром был подписан ряд важных документов в области научного сотрудничества"

По его словам, соглашения, достигнутые с Департаментом землетрясений Агентства по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям (AFAD) Министерства внутренних дел Турции и Оксфордским университетом Великобритании, имеют большое значение для проведения совместных исследований в будущем.

Генеральный директор РЦСС отметил, что в Азербайджане впервые в мире были установлены сейсмические станции на территории грязевых вулканов, и динамика грязевых вулканов будет изучаться с помощью этих станций: "Из 12 сейсмических станций, которые планируется установить вокруг грязевых вулканов, уже установлено 10 станций. Работы по установке оставшихся 2 станций будут завершены в ближайшее время".

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