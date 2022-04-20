В Азербайджане установится нестабильная погода

"Как сообщалось ранее, с сегодняшнего вечера и до 21 апреля в стране установится нестабильная погода. По данным метеорологических радаров в Шамахе и Гёйгеле, вероятны кратковременные паводки и сходы селей на некоторых горных реках в северных и западных ра

"Как сообщалось ранее, с сегодняшнего вечера и до 21 апреля в стране установится нестабильная погода. По данным метеорологических радаров в Шамахе и Гёйгеле, вероятны кратковременные паводки и сходы селей на некоторых горных реках в северных и западных районах страны".

Об этом Report заявила руководитель Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, скорость северного ветра в ближайшие часы усилится до 25-30 метров в секунду, а ночью - до 33 метров.