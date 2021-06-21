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В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ

В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ Почти всю неделю на территорию страны будет поступать знойный среднеазиатский воздух с юго-востока. 
Экология
21 июня 2021 г. 15:15
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ

Почти всю неделю на территорию страны будет поступать знойный среднеазиатский воздух с юго-востока.

Об этом Report сообщила руководитель Национальной службы гидрометеорологии МЭПР Умайра Тагиева.

По ее словам, в атмосфере над нашим регионом малоподвижная воздушная масса, определяющая солнечную и аномально жаркую погоду:

"Наступили самые длинные дни и солнце будет максимально прогревать воздух.

В связи с аномально жаркой погодой со среднесуточной температурой выше нормы, находясь в эти дни на открытом воздухе, старайтесь держаться в тени. Ведь в такие дни, обычно, высока вероятность солнечных и тепловых ударов.

Ожидаются новые климатические рекорды тепла.

Ветер слабый и умеренный в основном юго-восточного направления.

В течение этой недели максимальная температура воздуха в отдельных районах повысится до 40, местами до 44 градусов.

В Баку и на Абшероне до 39 градусов тепла. Не будем забывать, что температура воздуха, согласно методологии, измеряется в тени, поэтому в городе местами будет ощущаться до 40-42 градусов тепла. По предварительным расчетам, в конце этой недели жара начнет понемногу спадать".

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Версия на английском языке Abnormal hot weather expected in Azerbaijan, temperature to rise to 44°C - EXCLUSIVE
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda anomal istilər olacaq, temperatur 44 dərəcəyədək yüksələcək - EKSKLÜZİV

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