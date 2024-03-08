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В Азербайджане усилятся дождь и сильный ветер

В Азербайджане усилятся дождь и сильный ветер В Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины дня 9 марта до 11 марта местами ожидается небольшой дождь, 10 марта осадки местами усилятся.
Экология
8 марта 2024 г. 15:55
В Азербайджане усилятся дождь и сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины дня 9 марта до 11 марта местами ожидается небольшой дождь, 10 марта осадки местами усилятся.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В регионах Азербайджана с вечера 9 марта до утра 11 марта местами сохранится дождливая погода, а в горных и предгорных районах ожидается снег. 10 марта на отдельных территориях Карабахского, Восточно-Зангезурского, Балакен-Шекинского, Губа-Гусарского, Лянкяран-Астаринского регионов, центрального Арана, горного Ширвана и Нахчыванской АР вероятны интенсивные осадки. Западный ветер местами усилится до 15-20 м/с.

Ночью и утром дороги в горных районах покроются наледью.

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