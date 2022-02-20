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В Азербайджане туманная погода сохранится и завтра

В Азербайджане туманная погода сохранится и завтра Объявлен прогноз погоды на 21 февраля.
Экология
20 февраля 2022 г. 12:14
В Азербайджане туманная погода сохранится и завтра

Объявлен прогноз погоды на 21 февраля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, погода в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачной, преимущественно без осадков.

Утром будет туман, местами моросящий дождь. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-6° тепла, днем - 9-12° тепла, в Баку ночью - 4-6° тепла, днем - 10-12° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Медико-метеорологический прогноз:

Завтра на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Но ночью в некоторых горных районах ожидаются осадки. Ночью и утром будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем - 14-19° тепла, в горах ночью - 0-5° мороза, днем - 3-8° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Dumanlı hava şəraiti sabah da davam edəcək, çiskin olacaq

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