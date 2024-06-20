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В Азербайджане температура воздуха в июне превышает норму

В Азербайджане температура воздуха в июне превышает норму В первые 20 дней июня среднемесячная температура в Азербайджане была на 4,8 градуса выше климатической нормы.
Экология
20 июня 2024 г. 16:33
В Азербайджане температура воздуха в июне превышает норму

В первые 20 дней июня среднемесячная температура воздуха в Азербайджане была на 4,8 градуса выше климатической нормы.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов.

Он отметил, что в Баку и на Абшеронском полуострове максимальная температура воздуха в июне достигла 38 градусов, в Нахчыванской АР и Аранском районе - 40 градусов.

"Несмотря на то, что температура воздуха в июне выше нормы, рекорд предыдущих лет не обновлялся. Так, по данным многолетних наблюдений, самая высокая температура в июне была зафиксирована в 2021 году, когда максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове достигла 41 градуса, а в регионах - 43 градусов”, - сказал Махмудов.

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Версия на азербайджанском языке Bu ay havanın temperaturu normadan yüksək olub

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