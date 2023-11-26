О нас

В Азербайджане температура воздуха снизится по сравнению с предыдущими днями

В Азербайджане температура воздуха снизится по сравнению с предыдущими днями В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 27 ноября до утра 28 ноября ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, порывами до 23-28 м/с, местами до 30 м/с.
Экология
26 ноября 2023 г. 14:39
В Азербайджане температура воздуха снизится по сравнению с предыдущими днями

В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 27 ноября до утра 28 ноября ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, порывами до 23-28 м/с, местами до 30 м/с.

Как передает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 28 ноября ожидаются дожди, к вечеру они прекратятся.

В некоторых частях полуострова возможны ливни.

Температура воздуха снизится на 6-9 градусов.

В районах Азербайджана днем 27 ноября, начиная с северных и западных районов, и до вечера 28 ноября на всей территории страны ожидается нестабильная погода, осадки. В некоторых районах ожидаются ливни, грозы, в горных и предгорных районах выпадет снег.

Западный ветер усилится до 18-23 м/с, в отдельных местах - до 28-33 м/с.

Температура воздуха снизится на 5-8° по сравнению с предыдущими днями.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə aşağı düşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Самое важное

Возрожденный Лачын напоминает швейцарские городки в Альпах
ФотоВозрожденный Лачын напоминает швейцарские городки в Альпах
25 ноября 2023 г. 16:29
Президент Азербайджана выступил на саммите СПЕКА
ФотоПрезидент Азербайджана выступил на саммите СПЕКА
24 ноября 2023 г. 23:44
В Ходжалы в библиотеке обнаружено оружие и боеприпасы
ФотоВ Ходжалы в библиотеке обнаружено оружие и боеприпасы
24 ноября 2023 г. 19:56
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Венгрии
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Венгрии
23 ноября 2023 г. 21:28
Президент утвердил План действий по увеличению транзитного потенциала международных транспортных коридоров
Президент утвердил План действий по увеличению транзитного потенциала международных транспортных коридоров
23 ноября 2023 г. 19:47
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
23 ноября 2023 г. 17:26
Президент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН
23 ноября 2023 г. 14:15
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии выставки стран СПЕКА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии выставки стран СПЕКА
22 ноября 2023 г. 21:31
Как в Азербайджане реализуются незарегистрированные гранты с Запада?
Как в Азербайджане реализуются незарегистрированные гранты с Запада?
22 ноября 2023 г. 20:07
Госкомитет прокомментировал вопрос переселения в Ханкенди
Госкомитет прокомментировал вопрос переселения в Ханкенди
22 ноября 2023 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi