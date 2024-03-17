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В Азербайджане температура воздуха снизится, ожидаются дождь и снег

В Азербайджане температура воздуха снизится, ожидаются дождь и снег С вечера 18 марта по 21 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди.
Экология
17 марта 2024 г. 14:38
В Азербайджане температура воздуха снизится, ожидаются дождь и снег

С вечера 18 по 21 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди.

Как передает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, местами возможны интенсивные осадки.

Северо-западный ветер усилится днем 19-го числа до 15-20 м/с, 20-го числа до 15-20 м/с, а ночью и утром 20-го числа в отдельных районах полуострова местами до 23-25 ​​м/с. По сравнению с предыдущими днями температура воздуха постепенно понизится на 3-6°.

В регионах Азербайджана с утра 18 марта, начиная с северных и западных районов, до утра 21-го числа ожидается дождливая погода, в горных районах прогнозируется снег. В Нахчыванской АР, Карабахском и Восточно-Зангезурском, Газах-Гянджинском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Нагорно-Ширванском, Лянкяран-Астаринском регионах и в центральных районах возможны интенсивные дожди, грозы и град.

Днем 19 марта и 20 марта западный ветер местами усилится до 15-20 м/с.

По сравнению с предыдущими днями ожидается постепенно понижение температуры на 4-7°.

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