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В Азербайджане температура воздуха снизится на 5-10°

В Азербайджане температура воздуха снизится на 5-10° В Баку и на Абшеронском полуострове с 22 по 25 декабря временами ожидаются дожди, 23-24 декабря - мокрый снег.
Экология
21 декабря 2021 г. 15:27
В Азербайджане температура воздуха снизится на 5-10°
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В Баку и на Абшеронском полуострове с 22 по 25 декабря временами ожидаются дожди, 23-24 декабря - мокрый снег.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Скорость северо-западного ветра 23 декабря составит 15-18 м/с, временами усилится до 20-23 м/с. Температура воздуха постепенно снизится на 5-8° по сравнению с предыдущими днями.

С вечера 21 декабря и до вечера 24 декабря, начиная с северных и западных районов Азербайджана, на территории страны ожидается дождливая погода, местами пройдет снег. В горных и предгорных районах есть вероятность усиления осадков. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с.

Температура воздуха постепенно снизится на 5-10° по сравнению с предыдущими днями. В горных и предгорных районах дороги покроются льдом.

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Версия на азербайджанском языке Qar yağacaq, güclü külək əsəcək, temperatur 5-10 dərəcə enəcək

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