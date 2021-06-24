В Азербайджане температура воздуха прогреется до 43 градусов

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть северо-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-26, днем - 34-39, местами 41, в Баку ночью - 24-26, днем - 37-39 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 55-65%, днем - 35-40%.

На пляжах Абшерона будет дуть северо-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 25-26 градусов, в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово - 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Утром в некоторых горных районах туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 35-40, местами 43, в горах ночью - 15-20, днем - 28-33 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, в течение недели в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается аномально жаркая, в отдельные часы застойная погода, преобладание слабых ветров, сильный температурный дискомфорт в дневное время, что неблагоприятно для большинства населения.