О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане температура воздуха прогреется до 42 градусов

В Азербайджане температура воздуха прогреется до 42 градусов 4 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.
Экология
3 июля 2021 г. 12:42
В Азербайджане температура воздуха прогреется до 42 градусов

4 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26, днем 32-37 градусов тепла, в Баку ночью 22-26, днем 32-37 градусов тепла. Атмосферное давление опустится ниже нормы - с 752 мм до 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем 40-45%.

На пляжах Абшерона ожидается южный ветер.

Температура морской воды:

На северных пляжах: (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 24-25 градусов тепла

На южных пляжах: (Туркян, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 4-5 июля на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что является благоприятным для метеочувствительных людей.

4 июля в районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Есть вероятность выпадения града. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 22-27, днем 35-40, местами 42 градуса тепла, в горах ночью 15-20, днем 23-28 градусов тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Weather temperature to reach 42 C tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Sabah havanın temperaturu 42 dərəcəyədək artacaq

Самое важное

Боррель: Евросоюз будет играть более активную роль на Южном Кавказе
Боррель: Евросоюз будет играть более активную роль на Южном Кавказе
3 июля 2021 г. 10:33
Сегодня день рождения Лейлы Алиевой
ФотоСегодня день рождения Лейлы Алиевой
3 июля 2021 г. 02:19
Президент Азербайджана наградил группу сотрудников МВД
Президент Азербайджана наградил группу сотрудников МВД
2 июля 2021 г. 14:19
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма дельта - ЭКСКЛЮЗИВ
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма "дельта" - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:01
В ходе азербайджано-турецких учений успешно выполняются учебно-боевые задачи
ФотоВ ходе азербайджано-турецких учений успешно выполняются учебно-боевые задачи
2 июля 2021 г. 12:02
Четырем полковникам МВД присвоено звание генерал-майора
Четырем полковникам МВД присвоено звание генерал-майора
2 июля 2021 г. 09:58
В Азербайджане отмечается День полиции
В Азербайджане отмечается День полиции
2 июля 2021 г. 00:00
Эксперт ВОЗ: Власти Азербайджана привержены поддержке процесса вакцинации
Эксперт ВОЗ: Власти Азербайджана привержены поддержке процесса вакцинации
1 июля 2021 г. 18:28
Эксперт ВОЗ предупредила о риске распространения штамма “Дельта” на Южном Кавказе
Эксперт ВОЗ предупредила о риске распространения штамма “Дельта” на Южном Кавказе
1 июля 2021 г. 17:43
Ильхам Алиев: Сегодня пандемия стихает как в нашей, так и во многих странах
Ильхам Алиев: Сегодня пандемия стихает как в нашей, так и во многих странах
1 июля 2021 г. 14:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi