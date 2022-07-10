В Азербайджане температура воздуха прогреется до 41 градуса

В Азербайджане температура воздуха прогреется до 41 градуса

11 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

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11 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода, в основном без осадков. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем - 33-38° тепла, в Баку ночью - 22-24° тепла, днем - 35-37° тепла. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-55%. В регионах Азербайджана преобладает безоблачная погода. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем - 35-39° тепла, в горах ночью - 8-13° тепла, днем - 23-28° тепла. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram