В Азербайджане температура воздуха прогреется до 40 градусов

15 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет преобладать северо-восточный ветер.

15 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 25-27° тепла, днем - 33-37° тепла, в Баку ночью 25-27° тепла, днем - 35-37° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 30-35%.

На пляжах Абшерона будет преобладать северо-восточный ветер, температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 27-28° тепла, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихов) - 28-29° тепла.

Что касается медико-метеорологического прогноза, то 15 августа на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Днем в некоторых северных и западных районах возможны грозы, ливни, град. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днем - 35-40° тепла, в горах ночью 15-20° тепла, днем - 25-30° тепла.