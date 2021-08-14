О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане температура воздуха прогреется до 40 градусов

В Азербайджане температура воздуха прогреется до 40 градусов 15 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет преобладать северо-восточный ветер.
Экология
14 августа 2021 г. 12:36
В Азербайджане температура воздуха прогреется до 40 градусов

15 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 25-27° тепла, днем - 33-37° тепла, в Баку ночью 25-27° тепла, днем - 35-37° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 30-35%.

На пляжах Абшерона будет преобладать северо-восточный ветер, температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 27-28° тепла, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихов) - 28-29° тепла.

Что касается медико-метеорологического прогноза, то 15 августа на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Днем в некоторых северных и западных районах возможны грозы, ливни, град. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днем - 35-40° тепла, в горах ночью 15-20° тепла, днем - 25-30° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Weather forecast for tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Самое читаемое

Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
11 августа 2021 г. 13:57
Названа дата приема в дошкольные подготовительные группы госшкол Азербайджана
Названа дата приема в дошкольные подготовительные группы госшкол Азербайджана
7 августа 2021 г. 16:12
Азербайджанский шахматист стал победителем Кубка мира
Азербайджанский шахматист стал победителем Кубка мира
10 августа 2021 г. 23:45
Парвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
ВидеоПарвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
9 августа 2021 г. 18:25
В бакинском метро женщина упала на рельсы
В бакинском метро женщина упала на рельсы
10 августа 2021 г. 13:42
Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок
Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок
9 августа 2021 г. 17:41
Президент Азербайджана назначил двух новых вице-президентов SOCAR
Президент Азербайджана назначил двух новых вице-президентов SOCAR
11 августа 2021 г. 18:00
Дипломатический корпус в Туркменистане об азербайджанском дипломате
ФотоДипломатический корпус в Туркменистане об азербайджанском дипломате
9 августа 2021 г. 10:33
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
11 августа 2021 г. 23:03
Коротченко: Предложение Армении о размещении миротворцев вдоль границы - провокация
Коротченко: Предложение Армении о размещении миротворцев вдоль границы - провокация
7 августа 2021 г. 16:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi