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В Азербайджане температура воздуха прогреется до 35 градусов

В Азербайджане температура воздуха прогреется до 35 градусов В Баку и на Абшеронском полуострове 18 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
17 сентября 2022 г. 12:20
В Азербайджане температура воздуха прогреется до 35 градусов

В Баку и на Абшеронском полуострове 18 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-23°, днем 25-29° тепла, в Баку ночью 21-23°, днем 27-29° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков, ночью и утром будет туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-20°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 5-9°, днем 12-17° тепла.

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