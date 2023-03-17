В Азербайджане температура воздуха прогреется до 19 градусов

18 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

18 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью в некоторых местах ожидаются осадки, утром и вечером - туман. Будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-9°, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются осадки и туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 15-19° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-7° тепла.