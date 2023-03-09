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В Азербайджане температура воздуха прогреется до 18 градусов

В Азербайджане температура воздуха прогреется до 18 градусов 10 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
9 марта 2023 г. 13:00
В Азербайджане температура воздуха прогреется до 18 градусов

10 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых местах ожидается туман.

Будет преобладать северный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-7°, днем 10-15° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

В большинстве районов Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных районах выпадет небольшое количество осадков. Местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем 13-18° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.

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Версия на английском языке Weather temperature to reach 18 C tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Sabah havanın temperaturu 18 dərəcəyədək yüksələcək

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