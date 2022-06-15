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В Азербайджане температура воздуха повысится до 37 градусов

В Азербайджане температура воздуха повысится до 37 градусов 16 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.
Экология
15 июня 2022 г. 12:33
В Азербайджане температура воздуха повысится до 37 градусов

16 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который в дневные часы усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-23°, днем 27-30° тепла, в Баку ночью 20-22°, днем 27-29° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 мм до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В некоторых районах в дневные часы местами ожидаются грозы и дожди. Будет преобладать восточный ветер, который днем временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 32-37° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 17-22° тепла.

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Версия на английском языке Weather temperature to reach 37C tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah havanın temperaturu 37 dərəcəyədək artacaq

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