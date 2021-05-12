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В Азербайджане температура воздуха повысится до 28 градусов

В Азербайджане температура воздуха повысится до 28 градусов Северный ветер днем сменится умеренным южным
Экология
12 мая 2021 г. 12:57
В Азербайджане температура воздуха повысится до 28 градусов

13 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами слабый туман.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северный ветер днем сменится умеренным южным.

Температура воздуха ночью составит 11-14, днем 20-25 градусов тепла, в Баку ночью 12-14, днем - 23-25 градусов тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем - 40-45%.

13 мая в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-15, днем - 23-28 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем - 13-18 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 13 мая на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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Версия на английском языке Weather temperature to reach 29 C tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Sabah havanın temperaturu 28 dərəcəyədək artacaq

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