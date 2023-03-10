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В Азербайджане температура воздуха повысится до 22 градусов

В Азербайджане температура воздуха повысится до 22 градусов 11 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
10 марта 2023 г. 13:21
В Азербайджане температура воздуха повысится до 22 градусов

11 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается туман.

Будет преобладать умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8°, днем 17-22° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 8-13° тепла.

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Версия на английском языке Weather temperature to reach 22 C tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah havanın temperaturu 22 dərəcəyədək yüksələcək

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