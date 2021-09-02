В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-8°, пойдут дожди

С вечера 2 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами с порывами до 23 м/с, с вечера 3 сентября - до 25-30 м/с.

С вечера 2 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами с порывами до 23 м/с, с вечера 3 сентября - до 25-30 м/с.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, к утру 4 сентября ветер стихнет.

Вечером 3-го и ночью 4-го сентября местами ожидаются дожди, в некоторых частях полуострова - интенсивного характера.

Температура воздуха по сравнению с прошлыми днями постепенно снизится на 5-8°.

В районах Азербайджана с вечера 2-го до утра 4-го сентября местами ожидаются грозы и дожди. В горных и предгорных районах - ливни, возможен град.

Ветер западный - 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с, в некоторых районах Куринской долины порывы ветра усилятся до 30-33 м/с.

Температура воздуха по сравнению с прошлыми днями постепенно снизится на 5-8°.

Есть вероятность повышения уровня воды в реках, в некоторых горных реках возможны сели.