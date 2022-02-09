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В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-8 градусов

В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-8 градусов Национальная служба гидрометеорологии предупредила о неблагоприятных погодных условиях.
Экология
9 февраля 2022 г. 18:00
В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-8 градусов

Национальная служба гидрометеорологии предупредила о неблагоприятных погодных условиях.

Как сообщили Report в службе, в Баку и на Абшеронском полуострове с 10 по 11 февраля ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, утром и днем местами до 23-28 м/с. Вечером 10 февраля и ночью 11 февраля местами ожидаются осадки. Температура воздуха понизится на 5-7° по сравнению с предыдущими днями.

Начиная со второй половины дня 10 февраля и до вечера 11 февраля в районах Азербайджана ожидается облачная погода, временами осадки, в горных районах снег. В северных и западных районах ожидаются интенсивные осадки. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, а 10 февраля местами до 23-28 м/с.

Температура воздуха понизится на 5-8° по сравнению с предыдущими днями. Ночью и утром 11 февраля в некоторых горных районах ожидается гололед.

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