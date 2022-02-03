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В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-10°

В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-10° 5 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, северо-западный ветер временами усилится до 15-20 м/с, утром и днем местами до 23-28 м/с.
Экология
3 февраля 2022 г. 16:49
В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-10°

5 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, северо-западный ветер временами усилится до 15-20 м/с, утром и днем местами до 23-28 м/с.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном Национальной службой гидрометеорологии предупреждении.

Отмечается, что температура воздуха опустится на 8-10° по сравнению с предыдущими днями.

Начиная с вечера 4 февраля и до утра 6 февраля в некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, мокрый снег и снег. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в Губа-Гусарском регионе, в Восточном Зангезуре, Карабахе и Дашкесан-Гядабейской зоне.

Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с.

Преимущественно в горных и предгорных районах дороги покроются льдом. Температура воздуха понизится на 5-10° по сравнению с предыдущими днями.

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Версия на английском языке Rainy weather forecasted in Baku
Версия на азербайджанском языке Hava dəyişəcək, temperatur aşağı enəcək

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