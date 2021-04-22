В Азербайджане создано мобильное приложение по информированию об утечках воды в общественных местах

22 апреля в Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) состоялась презентация приложения Hydro Heroes - мобильной программы для оповещения об утечках воды в общественных местах.

22 апреля в Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) состоялась презентация приложения Hydro Heroes - мобильной программы для оповещения об утечках воды в общественных местах.

Презентация мобильного приложения, разработанного Общественным объединением IDEA и проектом Программы развития ООН и Глобального экологического фонда (ПРООН-ГЭФ) "Кура II" в рамках партнерства с Министерством экологии и природных ресурсов и ОАО "Азерсу", совпало с отмечаемым во всем мире Международным днем Земли.

Как сообщает Report, мобильное приложение Hydro Heroes разработано при поддержке Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и ООО AzInTelecom.

Выступая на мероприятии, исполнительный директор Общественного объединения IDEA Сурхай Шукюров напомнил, что инициатива по созданию мобильного приложения, направленного на вовлечение общественности в борьбу с утечкой воды, была выдвинута вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, учредителем и руководителем Общественного объединения IDEA Лейлой Алиевой во время молодежного форума, состоявшегося 5 июня 2018 года (Всемирный день окружающей среды). По его словам, затем IDEA и ПРООН-ГЭФ "Кура II" решили совместно создать такое мобильное приложение: "В большинстве стран потери в системах водоснабжения составляют от 20 до 70 процентов. То есть из-за аварий и неисправностей в водораспределительных сетях большая часть очищенной питьевой воды, просачивающейся на улицы и в общественные места, теряется до того, как достигнет потребителей. А это, помимо потери средств на очистку воды и ущерба общественной инфраструктуре, также означает дальнейшее сокращение ресурсов пресной воды, которые становятся все более ограниченными из-за глобального потепления и роста мирового населения".

Менеджер по региональным коммуникациям проекта ПРООН-ГЭФ "Кура II" Сона Гулиева отметила, что водосберегающее приложение Hydro Heroes позволяет гражданам Азербайджана отправлять информацию и изображения об утечках воды со своих мобильных телефонов напрямую в соответствующее агентство, используя геолокацию, и получать ответы на проблемные вопросы: "Упомянутое приложение поможет значительно сократить время устранения протечек в водопроводной сети и потерь воды. В то же время, приложение включает в себя развлекательные и просветительские функции, связанные с водой и водосбережением, в том числе тесты на качество воды и игры, 360-градусные видеоролики о некоторых водах бассейна Куры в Азербайджане, а также включает функцию AR (Augmented Reality; Дополненная реальность - результат введения в зрительное поле любых сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружении и изменения восприятия окружающей среды), калькулятор потребления воды и др. Приложение будет доступно как на платформе Android, так и на iOS".

В свою очередь, начальник отдела Управления водными ресурсами МЭПР Муталлим Абдулхасанов сообщил, что в прошлом году в стране наблюдалась засушливая погода: "В связи с этим в прошлом году были перебои относительно управления водными ресурсами. В этом году ситуация значительно улучшилась. По сравнению с прошлым годом в Мингячевирское водохранилище накоплено достаточно воды. Вода, поступающая в страну транзитным путем, также позволит нам накапливать больше воды. В настоящее время наблюдается период половодья, в том числе в бассейне реки Кура".

Партнеры проекта призывают всех пользователей смартфонов загрузить приложение Hydro Heroes и внести важный вклад в усилия по устранению потерь воды.