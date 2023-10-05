В Азербайджане создан Ситуационный центр

В Национальной службе гидрометеорологии создан Ситуационный центр после внедрения двух новых доплеровских метеорологических радиолокационных систем (в Шамахы и Гёйгеле) в качестве первого шага к созданию системы раннего предупреждения об опасных природных

В Национальной службе гидрометеорологии создан Ситуационный центр после внедрения двух новых доплеровских метеорологических радиолокационных систем (в Шамахы и Гёйгеле) в качестве первого шага к созданию системы раннего предупреждения об опасных природных явлениях в стране в рамках государственных инвестиционных проектов и поддержки международных организаций.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам глава Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

По его словам, в центре обеспечивается централизованный сбор и оперативный комплексный анализ данных с радиолокационных, новых автоматических метеорологических, автоматических гидрологических и автоматических морских станций.

Он отметил, что совершенствование гидрометеорологических прогнозов и систем раннего предупреждения позволит предотвратить ущерб для населения и отраслей экономики страны, чувствительных к погодным условиям.

По словам Махмудова, за последние годы было внедрено 57 новых современных систем автоматического наблюдения и 37 камер наблюдения: "В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах установлено 11 гидрологических, 5 метеорологических автоматических станций и 3 камеры наблюдения".

Глава службы подчеркнул, что в центре при помощи специального программного обеспечения визуализируются данные 2 доплеровских радиолокационных станций, 40 автоматических гидрологических станций, 51 метеорологических станций, 4 морских гидрометеорологических станций и 37 камер наблюдения в режиме реального времени. Кроме того, модели спутниковых изображений Türkmütkap и EUMETSAT также визуализируются в центре для подготовки прогнозов.