В Баку состоятся слушания по экологической оценке строительных и инфраструктурных проектов

В Госагентстве экологической экспертизы Азербайджана 12 июля пройдут общественные слушания по экологическим вопросам.
Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов, мероприятие проводится в целях информирования общественности и обеспечения прозрачности в области экологической оценки строительных и инфраструктурных проектов, а также получения экологического заключения.
В слушаниях примут участие представители соответствующих госорганов, строительных компаний, НПО, СМИ, а также эксперты и руководителей проектов.
На мероприятии будет обсуждено воздействие на окружающую среду проектов, представленных в Агентство по городу Баку, а также механизмы компенсации.