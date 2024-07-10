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В Баку состоятся слушания по экологической оценке строительных и инфраструктурных проектов

В Баку состоятся слушания по экологической оценке строительных и инфраструктурных проектов В Госагентстве экологической экспертизы Азербайджана 12 июля пройдут общественные слушания по экологическим вопросам.
Экология
10 июля 2024 г. 17:29
В Баку состоятся слушания по экологической оценке строительных и инфраструктурных проектов

В Госагентстве экологической экспертизы Азербайджана 12 июля пройдут общественные слушания по экологическим вопросам.

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов, мероприятие проводится в целях информирования общественности и обеспечения прозрачности в области экологической оценки строительных и инфраструктурных проектов, а также получения экологического заключения.

В слушаниях примут участие представители соответствующих госорганов, строительных компаний, НПО, СМИ, а также эксперты и руководителей проектов.

На мероприятии будет обсуждено воздействие на окружающую среду проектов, представленных в Агентство по городу Баку, а также механизмы компенсации.

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Версия на азербайджанском языке Tikinti və infrastruktur layihələrinin ekoloji cəhətdən qiymətləndirilməsi ilə bağlı dinləmə keçiriləcək

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