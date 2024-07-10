В Баку состоятся слушания по экологической оценке строительных и инфраструктурных проектов

В Госагентстве экологической экспертизы Азербайджана 12 июля пройдут общественные слушания по экологическим вопросам.

В Госагентстве экологической экспертизы Азербайджана 12 июля пройдут общественные слушания по экологическим вопросам.

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов, мероприятие проводится в целях информирования общественности и обеспечения прозрачности в области экологической оценки строительных и инфраструктурных проектов, а также получения экологического заключения.

В слушаниях примут участие представители соответствующих госорганов, строительных компаний, НПО, СМИ, а также эксперты и руководителей проектов.

На мероприятии будет обсуждено воздействие на окружающую среду проектов, представленных в Агентство по городу Баку, а также механизмы компенсации.