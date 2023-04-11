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В Азербайджане сократились снежные запасы, водность рек ожидается ниже нормы

В Азербайджане сократились снежные запасы, водность рек ожидается ниже нормы В высокогорных районах страны завершены снегомерные работы, проводимые специалистами-гидрологами Национальной службы гидрометеорологии и Управления гидрометеорологии Нахчыванской Автономной Республики с целью прогнозирования ожидаемого уровня воды в реках
Экология
11 апреля 2023 г. 14:56
В Азербайджане сократились снежные запасы, водность рек ожидается ниже нормы

Специалисты-гидрологи Национальной службы гидрометеорологии и Управления гидрометеорологии Нахчыванской Автономной Республики завершили снегомерные работы в высокогорных районах страны.

Как передает Report, директор гидрологического центра Службы Асиф Вердиев сообщил, что в ходе проведенных по 36 маршрутам снегомерных работ в горной местности Большого и Малого Кавказа были определены высота и вес снежного покрова, плотность снега.

По его словам, согласно результатам снегомерных работ, запасы снега в этом году были ниже нормы и показателя за прошлый год: "На основании проведенных комплексных анализов, в том числе с учетом водности снега и прогнозируемых в весенний сезон гидрометеорологических условий водность в реках в период весенне-летнего половодья в этом году (апрель-июнь) ожидается ниже нормы".

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Версия на английском языке ФотоMinistry: Snow reserves down, water level in rivers expected to be below normal in 2023
Версия на азербайджанском языке ФотоETSN: "Bu il qar ehtiyatı azalıb, çaylarda sululuğun normadan aşağı olacağı gözlənilir"

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