В Азербайджане сохраняется аномальная жара: температура достигает 41 градуса

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове достигает 35-40 градусов тепла.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в горных районах температура колеблется в пределах 30-33 градусов, в низменных районах и Нахчыванской Автономной Республике – до 37-41 градуса.

Ранее синоптики предупреждали, что жара продержится на территории страны до 8 августа.

На Абшеронском полуострове, включая прибрежные районы, ожидается преобладание юго-восточного ветра, что приведет к повышению уровня относительной влажности воздуха и установлению знойной и душной погоды.