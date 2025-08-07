О нас

В Азербайджане сохраняется аномальная жара: температура достигает 41 градуса

В Азербайджане сохраняется аномальная жара: температура достигает 41 градуса В Азербайджане сохраняется аномальная жара: температура достигает 41 градуса
Экология
7 августа 2025 г. 09:45
В Азербайджане сохраняется аномальная жара: температура достигает 41 градуса

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове достигает 35-40 градусов тепла.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в горных районах температура колеблется в пределах 30-33 градусов, в низменных районах и Нахчыванской Автономной Республике – до 37-41 градуса.

Ранее синоптики предупреждали, что жара продержится на территории страны до 8 августа.

На Абшеронском полуострове, включая прибрежные районы, ожидается преобладание юго-восточного ветра, что приведет к повышению уровня относительной влажности воздуха и установлению знойной и душной погоды.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Blistering heatwave grips Azerbaijan: Temperatures hit 41°C
Версия на азербайджанском языке Bakıda 40 dərəcə isti olub

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
1 августа 2025 г. 12:05
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
2 августа 2025 г. 13:54
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
2 августа 2025 г. 13:34
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
2 августа 2025 г. 13:54
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
1 августа 2025 г. 09:47
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
2 августа 2025 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi