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В Азербайджане сохранится жаркая погода на следующей неделе

В Азербайджане сохранится жаркая погода на следующей неделе В первой половине следующей недели ожидается, что в стране сохранится жаркая погода без осадков, временами усилится умеренный северо-западный ветер.
Экология
17 июля 2022 г. 16:52
В Азербайджане сохранится жаркая погода на следующей неделе

В первой половине следующей недели ожидается, что в стране сохранится жаркая погода без осадков, временами усилится умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в первой половине следующей недели максимальная погода воздуха составит в низменных районах 38-40°, местами 42-44°, в горах 30-33°, в Баку и на Абшеронском полуострове 33-38° тепла.

Во второй половине недели, 22-23 июля в основном в северных и западных районах возможны дожди. Температура воздуха несколько снизится и составит в низменных районах 34-39°, в горах 22-26°, в Баку и на Абшеронском полуострове 30-33° тепла.

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Версия на английском языке Hot weather to persist in Azerbaijan next week
Версия на азербайджанском языке İsti hava şəraiti gələn həftə də davam edəcək

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