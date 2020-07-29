В Азербайджане сохранится ветреная погода

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 30 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами вероятны дожди, грозы, днем переменная облачность, в основном без осадков.

Ветер северо-западный, временами с усилением.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 20-23, днем 26-29 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью – 70-80, днем – 45-50 процентов.

На пляжах Абшерона будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово – 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, в отдельных местах ливни, град. Ветер западный, местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем – 29-34 градуса тепла, в горах ночью - 10-15, днем 18-23 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 30 июля на Абшеронском полуострове временами ожидается усиление умеренного северного ветра, что благоприятно для метеочувствительных людей.