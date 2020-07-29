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В Азербайджане сохранится ветреная погода

В Азербайджане сохранится ветреная погода В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно
Экология
29 июля 2020 г. 14:55
В Азербайджане сохранится ветреная погода

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 30 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами вероятны дожди, грозы, днем переменная облачность, в основном без осадков.

Ветер северо-западный, временами с усилением.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 20-23, днем 26-29 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью – 70-80, днем – 45-50 процентов.

На пляжах Абшерона будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово – 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, в отдельных местах ливни, град. Ветер западный, местами усилится. 

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем – 29-34 градуса тепла, в горах ночью - 10-15, днем 18-23 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 30 июля на Абшеронском полуострове временами ожидается усиление умеренного северного ветра, что благоприятно для метеочувствительных людей.

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Версия на английском языке Rain, strong wind predicted tomorrow in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Sabah güclü külək əsəcək, leysan xarakterli yağış yağacaq

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