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В Азербайджане сохранится ветреная погода, ожидается туман

В Азербайджане сохранится ветреная погода, ожидается туман Обнародован прогноз погоды на 6 декабря.
Экология
5 декабря 2021 г. 11:50
В Азербайджане сохранится ветреная погода, ожидается туман

Обнародован прогноз погоды на 6 декабря.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода, в основном без осадков.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 6-9, днем 11-15 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

Медико-метеорологический прогноз:

6 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, ночью и утром местами туман. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха составит ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for December 6
Версия на азербайджанском языке Sabah hava küləkli keçəcək, duman olacaq

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