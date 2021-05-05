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В Азербайджане сохранится ветреная погода

В Азербайджане сохранится ветреная погода Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-55%
Экология
5 мая 2021 г. 13:51
В Азербайджане сохранится ветреная погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможны кратковременные дожди.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер, утром сменится на южный.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-12, днем 16-19 градусов тепла, в Баку 10-12, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

6 мая в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, град, в высокогорных районах снег. Днем в большинстве районов в основном без осадков, ночью и утром туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13, днем 17-22, в горах ночью 1-6, днем 10-15 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

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Версия на азербайджанском языке Küləkli hava sabah da davam edəcək

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