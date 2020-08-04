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Report Georgia

В Азербайджане сохранится нестабильная погода

В Азербайджане сохранится нестабильная погода К вечеру местами вероятны кратковременные дожди, грозы
Экология
4 августа 2020 г. 14:36
В Азербайджане сохранится нестабильная погода

В Баку и на Абшеронском полуострове 5 августа ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако к вечеру местами вероятны кратковременные дожди, грозы.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, днем будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем 28-32, в Баку ночью 22-24, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 65-75%, днем 50-60%.

На пляжах Абшерона будет дуть умеренный южный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градусов тепла в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе и 24-25 градусов тепла в Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но на Большом и Малом Кавказе местами ожидаются грозы, дожди, град. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем 30-35, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метрологическому прогнозу, 5-6 августа на Абшеронском полуострове ожидается близкий к климатической норме температурный режим, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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