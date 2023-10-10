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В Азербайджане сохранится нестабильная погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

В Азербайджане сохранится нестабильная погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  В Баку и на Абшеронском полуострове с 11 по 12 октября ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, 23-28 м/с, в отдельных частях полуострова - до 30-32 м/с.
Экология
10 октября 2023 г. 15:41
В Азербайджане сохранится нестабильная погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

В Баку и на Абшеронском полуострове с 11 по 12 октября ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, 23-28 м/с, в отдельных частях полуострова - до 30-32 м/с.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в районах Азербайджана до вечера 11 октября сохранятся неустойчивые погодные условия, в некоторых местах ожидаются дожди.

В отдельных местах (Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Карабах и Восточный Зангезур, Центральный Аран, Горный Ширван, Нахчыван, Лянкяран-Астара) осадки будут интенсивного ливневого характера, возможны грозы, град, в горных районах - снег.

Ожидается, что к утру 11-12 октября западный ветер усилится до 15-20 м/с, иногда до 23-25 м/с, а днем 11 октября в отдельных местах до 30 м/с.

Водность в реках увеличится, вероятно, пройдут кратковременные паводки.

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